郭榮鏗：港區國安法等同拆除一國兩制　湯家驊：非高人一等應與其他本港法律看齊 (12:48)

郭榮鏗說，法律原則在不同時局不會改變，《基本法》第23條列明香港應自行立法，第22條也指出中央部門不能干預香港事務，目前的情況是拆除《基本法》和 「一國兩制」 。他又稱，港人對 港區國安法 當中的定義和內容感到人心惶惶，擔心基本權利會否得到保障。他則擔心， 內地法律條文通常寫得較為粗疏和寬闊，擔心港區國安法落實後會出現以言入罪的情況，即使只是參與簽名活動、在社交網站發表意見等也有刑責。

湯家驊認為，若要求特首或個別官員下台，不構成顛覆國家政權；至於「打倒共產黨」等口號，若不涉及暴力、組織或行動綱領，不應視作刑事行為。

路透社早前報道，「港區國安法」將禁止外籍法官審理涉及國家安全的案件，湯家驊稱法官公正性與國籍無關。 郭榮鏗就指出，本港不少外籍法官已在香港生活三、四十年，甚至幾代人也在香港，這樣做是歧視。

湯家驊稱，港區國安法將與其他所有香港法律看齊，應由本港執法部門和司法系統處理，看不到需要由另一個系統處理；而保障市民權利的核心價值，包括無罪假定、公開審訊等仍然存在。

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