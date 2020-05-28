港區國安法｜外交部駐港公署批蓬佩奧誣衊　中聯辦：擁護立法決定 (22:30)

美國國務卿蓬佩奧周三（27日）表示，已向國會確認，香港不再享有高度自治。外交部駐港特派員公署今（28日）發聲明回應，批評蓬佩奧誣衊「港區國安法」立法會損害香港自治和自由，發言人嚴正批駁相關言論，強調香港事務純屬中國內政。
駐港公署表示，蓬佩奧的指摘是造謠誣衊，蓄意歪曲「一國兩制」方針，重申國安法立法是中央的權力和責任，不屬於香港的自治範圍，且立法只針對極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，不影響香港的高度自治。
發言人指出，美國的國安法密不透風，另一方面卻污名化、妖魔化中方堵塞國安漏洞的舉措，甚至以制裁威脅，批評行為「蠻橫之極」，稱這是赤裸裸地干預香港事務和中國內政。發言人又稱，美國企圖以「香港模式」改變中國內地社會制度，證明制定港區國安法以堵塞國家安全漏洞刻不容緩。
另外，十三屆全國人大三次會議表決通過制訂「港區國安法」的《決定》，中聯辦隨後發聲明，表示堅決擁護決定，稱決定是全體中國人的共同意志。聲明又稱，截至28日，共有超過185萬名市民簽名聯署支持國安法立法，形容立法勢在必行。
港區國安法 相關報道：
美卿認證：港再非高度自治 向國會提報告 稱特殊待遇不值得維持
相關字詞﹕蓬佩奧 外交部駐港特派員公署 中聯辦 國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 編輯推介