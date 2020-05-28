港區國安法｜外交部駐港公署批蓬佩奧誣衊　中聯辦：擁護立法決定 (22:30)

駐港公署表示，蓬佩奧的指摘是造謠誣衊，蓄意歪曲「一國兩制」方針，重申國安法立法是中央的權力和責任，不屬於香港的自治範圍，且立法只針對極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，不影響香港的高度自治。

發言人指出，美國的國安法密不透風，另一方面卻污名化、妖魔化中方堵塞國安漏洞的舉措，甚至以制裁威脅，批評行為「蠻橫之極」，稱這是赤裸裸地干預香港事務和中國內政。發言人又稱，美國企圖以「香港模式」改變中國內地社會制度，證明制定港區國安法以堵塞國家安全漏洞刻不容緩。

另外，十三屆全國人大三次會議表決通過制訂「港區國安法」的《決定》，中聯辦隨後發聲明，表示堅決擁護決定，稱決定是全體中國人的共同意志。聲明又稱，截至28日，共有超過185萬名市民簽名聯署支持國安法立法，形容立法勢在必行。

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全國人民代表大會關於制訂港國安立法的決定全文