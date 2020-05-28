博愛醫院隔離病室負壓系統一度停運　公院負壓房個半月第六度出事 (21:45)

博愛醫院發言人表示，昨午約5時10分，醫院一個內科及老人科病房的職員，發現病房內其中一個獨立隔離病室的負壓系統亮起紅燈警報，通知駐院機電署人員。檢查發現，機電署工程承辦商人員昨午在天台進行恆常維修期間，意外觸碰通風系統的安全掣，導致該隔離病室的通風及負氣壓系統暫停運作。工程人員昨午5時25分重啟系統，通風及負氣壓系統回復正常。

院方表示，病房紀錄顯示，一名護士昨午4時55分安排一名需要抽取鼻咽樣本的病人入住涉事隔離病室，當時警報燈號為綠色，即房間處於正常負氣壓水平。護士於10分鐘內完成抽取樣本並離開病室；涉事病人一直留在病室，昨晚確認對新型冠狀病毒呈陰性。博愛醫院稱，該病人非患傳染病，獨立隔離病室外的醫護人員及病人均有穿戴合適個人保護裝備，院方評估今次事件沒有構成感染風險。

連同今次事件，自4月13日至昨日，醫管局有5間公院負壓系統相繼故障或停止運作，當中北區醫院的負壓系統在3天內兩次故障，其餘曾出事醫院包括瑪嘉烈醫院、屯門醫院及瑪麗醫院。

相關報道：

瑪嘉烈醫院負壓抽風系統一度故障 44確診者沒離開病房（4月13日）

北區醫院負壓系統又故障 5日3宗（5月14日）

火警鐘誤鳴 屯院負壓設施停1小時（5月18日）

瑪麗隔離病房前室氣壓降 公院負壓房第五度出事（5月23日）