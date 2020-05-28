高院法官李瀚良曾聯署反修例　司法機構：不編排處理反修例案件 (20:14)

司法機構表示，《法官行為指引》指出，取消法官聆訊資格大多與法官被指出現表面偏頗的情況有關，即一個明理、不存偏見、熟知情況的旁觀者的結論認為，法官有偏頗的實在可能。相關原則亦適用於各級法院的案件編排。

司法機構稱，為避免出現表面偏頗的情況，不會編排李官審理與反修例事件有關的案件，他亦沒有處理任何與反修例事件有關的案件。

涉去年7月1日佔領立法會一案的藝人王宗堯，曾在被扣留時申請人身保護令。對於外界質疑李官批出有關申請，司法機構指出，李官為當日的當值法官，負責處理緊急申請，王宗堯的法律代表按慣常機制和做法，直接向當值法官提出申請，律政司代表當時沒要求李官避席，亦不反對人身保護令的申請。

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