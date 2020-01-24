【Emily Online】「港區國安法」人大一票反對　田北辰稱投贊成票 (19:50)

田北辰話，經過呢7日全國人大會議嘅討論，加上見到香港立法會審議一條咁簡單嘅國歌法，議員都搞到要搬埋入立法會住，如果香港要為保障國家安全搞《基本法》23條立法，相信香港弱勢政府無能力處理政治事件。佢擔心香港未有國安法嘅話，新型冠狀病毒疫情過後，啲「暴力分子」又走番出嚟，香港會繼續亂落去。

田北辰解釋，自己重視程序之餘，都會為大局着想，所以最後決定支持制訂「港區國安法」嘅《決定》。佢話，雖然審議期間發生小插曲，文本加入禁止危害國家安全「活動」字眼，佢提出關注後主席團都有深入討論，仲回覆佢解釋，如果有宣揚港獨嘅活動，即使有人去參加但無任何相關行為，都有問題，重點係事件嘅本質係咪同「港區國安法」要禁止嘅四大範疇有關。

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