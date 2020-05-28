中年漢粗口罵警擾亂秩序罪成　官稱不排除判監 (20:45)

裁判官陳慧敏裁決時稱，現無業的被告王偉威（51歲）作供時不盡不實，例如他自辯時表示警員用槍和強光指向他，但之前一直沒有提及，顯然是信口雌黃；相反她認為警員證人誠實可靠，無犯駁之處。

陳官稱，雖然不能排除被告因被催淚彈射中而激起情緒，但當時正值反修例示威，在場有人堵路、叫囂，被告的行為令在場的人起哄，「根據常識和生活體驗，已相當可能導致社會安寧受到破壞」。她續稱，「若非警察當機立斷，好可能導致一發不可收拾」。

陳官說現時社會狀況不安寧，「要向公眾發出正確信息，呢類型罪行要有阻嚇性」，強調不排除判監的可能性。

案情指出，警員在旺角惠豐中心外設防線，對面約有15人聚集，現無業的被告王偉威（51歲）經過，向防線大聲叫罵「X你老X死差佬！我頭先無啦啦食咗兩個催淚彈啊」，身旁的聚眾跟他一同叫囂，他離開時被警員截停拘捕。

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