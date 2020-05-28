健身中心涉逼智障男買會籍課程　事主父代入稟追逾7萬元 (19:25)

原告姓張，由父親代為入稟；被告為CWB 168 Limited（前稱Fight Factory Gym (Causeway Bay) Ltd），該公司經營Legend Fight & Fitness及FFB Plus，涉案健身室位於銅鑼灣羅素街。

入稟狀指出，原告患有自閉症及輕度智障，連簡單的算術也不會，亦不適合簽署任何合約。

2017年11月15日原告付了1.4萬元，與被告簽訂兩年健身會籍協議。原告父親同日發現事件，向被告要求取消協議，並於翌日交出醫療文件證明。被告同意退還一年會籍及5856元，以及不會向原告再銷售會籍和私人教練課程。

惟至2018年4月28日，原告在被告健身中心內被指欠款近3.2萬元，被告威脅向原告發律師信，及不准原告離開，他在受滋擾及壓力下，再購入價值1.4萬元會籍，以及共65節涉款5.1萬元的私人教練課程。

原告要求追款不果，遂興訟指控上述2018年的會籍協議涉及威嚇式營業行為，違反《商品說明條例》等，要求法庭宣布協議無效，以及命令被告退款7萬多元。

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