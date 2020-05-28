涉隱瞞性罪行紀錄當補習導師非禮兩男童　37歲男判囚52月 (21:00)

報稱便利店收銀員的甄梓豪（37歲）早前承認4項非禮罪、兩項使用虛假文書罪及一項管有兒童色情物品罪。法官引述事主的心理報告指出，男童X有發噩夢和睡眠不穩的情況，害怕被告報復，對事件感憤怒和惡心，需要接受心理輔導。男童Y則對事件感羞恥，情况目前有改善，但仍迴避提及事件。

案情指稱，被告向慈善機構隱瞞自己有兩項非法肛交、被判囚20個月的定罪紀錄，獲機構安排會見6歲的X和7歲的Y，並在前年11月至去年5月期間，多次在快餐店替兩名事主補習。直至X的母親發現兒子投訴下體痕癢疼痛，經追問揭發被告曾觸摸X的陰莖，母親遂報警。X向警方表示，只要他讓被告觸摸其陰莖5次，便可看手機5分鐘。

警方調查下再揭發涉及Y的案件，Y向警方表示，只要他讓被告「錫雞雞」便可玩耍，以及帶「LEGO」玩具返家。快餐店的閉路電視亦顯示被告曾擁抱Y。被告在警誡下聲稱患戀童癖，承認曾帶Y進入公廁吮吸其陰莖。警方又在被告手機搜出65段兒童色情錄像，對象涉及年僅0至5歲的男童。

其他報道：3女涉安排16歲女賣淫 控依靠他人賣淫為生全獲保釋

其他報道：社工劉家棟涉阻差辦公 防暴警供稱被告故意阻礙警方推進

其他報道：統一派位下周三及四郵遞至家長 73.1%獲派首三志願

其他報道：港台工會：設專責小組如同高壓管治 試圖將港台變「官方喉舌」

其他報道：消息：梁天琦不就暴動案上訴終審法院