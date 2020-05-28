港區國安法｜民主派批評侵蝕民主自由　毛孟靜：香港時代的終結 (18:15)

全國人大今（28日）表決通過制訂港區國安法的決定草案，民主派會議召集人陳淑莊表示，上周已說過這法例是判一國兩制死刑、香港正式落實一國一制，而多國近日表達關注及憂慮，令香港作為國際城市，國際聲譽受損；她批評制訂新法侵蝕香港民主、自由及人權，明言定會反對。
公民黨黨魁楊岳橋稱，在北京的2878人決定了香港的未來，質疑當中多少人從沒來港，甚至不知道香港情况，令香港的一國兩制畫上句號，稱會成為箝制香港自由的工具，「國際城市，在這班人手上被剝奪」。民主黨主席胡志偉表示，條例會令各國重新考慮在港的投資，影響貿易、政治關係以至香港地位，尤其可設國安機構執行中共命令，可打開進入香港法律系統的前門、經國安法來港。
議會陣線毛孟靜稱，人大通過制訂港區國安法，代表香港一個時代的終結，「熟悉的香港被連根拔起」，縱有法律專家稱不合憲，「北京就是憲法，可挑戰什麼？」工黨張超雄表示，人大決定為不歸路，令香港與其他城市無分別，將會面對社會動盪，言行、表達自由將受嚴重限制，憂慮日後執法會非常不公，呼籲港人，尤其年輕一代要沉着應戰，穩住陣腳。
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