李克強：要使一國兩制行穩致遠　維護香港長期繁榮穩定【短片】 (19:10)

十三屆全國人大三次會議今日（28日）下午在北京人民大會堂閉幕，其間表決通過制訂《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。閉幕會後，下午4時，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。被問到「港區國安法」時，李克強表示，《決定》草案「表明要使『一國兩制』行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定」。
人大會議如往常一樣舉行總理記者會。不過今次記者會分為「主會場+分會場」的方式舉行，主會場在人民大會堂，分會場則設在梅地亞新聞中心，通過視頻問答的方式進行。甫開場，李克強說，「因為疫情的原因，我們用視頻連線的形式開記者會，我想這個距離不會影響我們之間的溝通」。
在被問到這次全國人大會議期間通過了制訂《決定》草案，是否表明中央調整了對香港的政策，是否放棄了「一國兩制」，以及怎麼看當下各方的回應。李克強表示，「一國兩制」是國家的基本國策，中央政府始終強調要全面準確的貫徹「一國兩制」，港人治港，高度自治，嚴格按照《憲法》和《基本法》辦事，支持特區政府和特首依法施政，這是一貫的。至於全國人大剛通過的有關香港特區維護國家安全的《決定》草案，也表明要使一國兩制行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。
明報記者
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