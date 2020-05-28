李克強：要使一國兩制行穩致遠　維護香港長期繁榮穩定【短片】 (19:10)

人大會議如往常一樣舉行總理記者會。不過今次記者會分為「主會場+分會場」的方式舉行，主會場在人民大會堂，分會場則設在梅地亞新聞中心，通過視頻問答的方式進行。甫開場，李克強說，「因為疫情的原因，我們用視頻連線的形式開記者會，我想這個距離不會影響我們之間的溝通」。

在被問到這次全國人大會議期間通過了制訂《決定》草案，是否表明中央調整了對香港的政策，是否放棄了「一國兩制」，以及怎麼看當下各方的回應。李克強表示，「一國兩制」是國家的基本國策，中央政府始終強調要全面準確的貫徹「一國兩制」，港人治港，高度自治，嚴格按照《憲法》和《基本法》辦事，支持特區政府和特首依法施政，這是一貫的。至於全國人大剛通過的有關香港特區維護國家安全的《決定》草案，也表明要使一國兩制行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。

明報記者

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