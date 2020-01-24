港區國安法｜建制派堅定支持全國大人決定　梁君彥：冀市民以務實態度面對 (16:30)

梁君彥稱，相信決定有利本港經濟發展，亦可保障市民的生命財產，令各人得以安居樂業，希望特首多做工作回應市民及國際社會的關注、大家以務實態度面對這次立法。

廖長江重申，全國人大擁有憲制權力，維護國家安全；香港作為國家不可分離部分，有責任、義務保護國家安全，23條未立法，令國家安全保障存在漏洞；他說，決定不會影響香港居民的權利和自由，而是根本上令市民擺脫暴力，令一國兩制行穩致遠。

民建聯主席李慧琼稱，相信國家做此決定時已考慮國際社會反應，她感謝「香港各界支持國安立法聯合陣線」在街站收集到95萬個簽名、網上收集到86萬人聯署。

新民黨主席葉劉淑儀則表示，希望盡快完成立法，冀符合香港普通法制度，在維護國家安全和保障人權中取得平衡。

經民聯主席盧偉國呼籲工商界和專業界別支持「港區國安法」，無行業會想在紛亂社會做生意，又批評美國偽善，而與香港友好的國家也希望香港有國家安全保障。

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