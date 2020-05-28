社工劉家棟涉阻差辦公　防暴警供稱被告故意阻礙警方推進 (17:50)

社工劉家棟（案發時23歲）被控於去年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，阻礙警員陳沛杰執行職務。

水警陳沛杰供稱，他當晚隸屬防暴小隊，持「5號」長盾在防線最前排驅散人群，而被告手持一張證件與多人在防線前後退，雙方距離約兩米，其間被告重覆表示「退緊」，他曾命令被告「行開」，但被告沒有理會，更刻意減慢速度，認為其目的是阻礙警方推進。被告最終在他的長盾前停下腳步，「用身體撞向盾牌」，導致他無法前行，最終由另一警員拘捕被告。

控方傳召水警高級督察梁倩炘作供，她當晚帶領防暴小隊驅散示威者，並以大聲公警告人群。梁倩炘表示防暴警分4排、每排8個人向前推進，被告緊跟防線退後，「他身後的示威者愈來愈多，嚴重拖慢防線推進速度」。梁倩炘稱在警員命令之下，被告仍在防線前面，手部貼近警員的盾牌，引起混亂。

在辯方大律師李安然盤問下，梁倩炘稱她在小隊後方察看環境，無留意被告下半身的動作，但承認被告並無持膠板或鐵枝等大型物件，和一般非法集結者「有小小分別」。聆訊今午繼續。

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