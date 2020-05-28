全國人大表決通過「港區國安法」【短片】 (15:13)

全國人大會議下午3時舉行閉幕會，會上表決《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》等各項決議草案、法律草案和決定草案。

全體會議應出席人數為2956人，最終2886人出席，70人缺席，會上分別表決通過關於政府工作報告的決議、民法典、關於2019年中央和地方預算執行情況與2020年中央和地方預算的決議，並批准2020年中央預算，以及兩高報告等。其中，《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，獲2827票贊成、1票反對、6票棄權通過，另有1名人大代表在表決時未有按掣。

明報記者

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