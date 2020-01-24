許智峯擲腐爛盆栽稱「腐爛了的是我們的制度」　消防驗出小量一氧化碳及硫化氫 (15:16)

立法會今日（28日）上午繼續二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法），其間民主黨許智峯向主席台方向投擲腐爛盆栽。初步調查後，消防表示驗出物質含有小量一氧化碳及硫化氫，已交由警方進一步調查。
許智峰：腐爛了的是我們的制度、一國兩制、法治文明
許智峯在會議廳外表示，現時香港「腐爛了的是我們的制度、腐爛了是一國兩制、我們的法治、文明」，他因見到立法會主席梁君彥「繼續濫權」，故取出日前已腐爛的植物，欲帶到主席台前，「希望畀梁君彥、畀建制派都感受一下腐爛的滋味」。他稱事發時被立法會保安阻擋、推撞，結果「倒瀉咗」該包植物。
消防處署理分區指揮官楊啟宏表示，早上約11時接報會議廳內有不明氣體，到場後用檢測儀器探測後並無有關發現。就此前所檢獲的物質，則驗出小量一氧化碳及硫化氫，若大量吸入，可能會對健康造成影響。
警：調查是否涉及刑事不排除拘捕
中區警區助理指揮官廖珈奇稱，警方已撿走有關物品作調查，將按現場可檢獲的證據調查，並會檢查是否包含刑事成分，不排除會採取拘捕行動。
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