許智峯傾倒腐爛盆栽稱「腐爛了的是我們的制度」　消防驗出小量一氧化碳及硫化氫 (15:16)

許智峰：腐爛了的是我們的制度、一國兩制、法治文明

許智峯在會議廳外表示，現時香港「腐爛了的是我們的制度、腐爛了是一國兩制、我們的法治、文明」，他因見到立法會主席梁君彥「繼續濫權」，故取出日前已腐爛的植物，欲帶到主席台前，「希望畀梁君彥、畀建制派都感受一下腐爛的滋味」。他稱事發時被立法會保安阻擋、推撞，結果「倒瀉咗」該包植物。

消防處署理分區指揮官楊啟宏表示，早上約11時接報會議廳內有不明氣體，到場後用檢測儀器探測後並無有關發現。就此前所檢獲的物質，則驗出小量一氧化碳及硫化氫，若大量吸入，可能會對健康造成影響。

警：調查是否涉及刑事不排除拘捕

中區警區助理指揮官廖珈奇稱，警方已撿走有關物品作調查，將按現場可檢獲的證據調查，並會檢查是否包含刑事成分，不排除會採取拘捕行動。

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