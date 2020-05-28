控煙酒辦：吸煙者染新冠肺炎變重症風險高1.4至2.4倍 (17:05)

封螢指出，目前全球有約20多份就有關吸煙與新冠肺炎重症關係的研究，主要來自美國、中國及韓國，而有7份綜合分析，抽取數份研究作整合分析，涉及研究1000至1萬多宗確診病例。綜合研究發現，吸煙者感染新冠肺炎後惡化成爲重症，即需要進深切治療部、使用呼吸機或死亡的風險比非吸煙者高約1.4至2.4倍。

封螢解釋，目前研究仍只是分析比率，仍未仔細探討原因，但吸煙已知是會增加呼吸道感染風險，而煙的毒性亦會破壞身體組織，削弱抵抗能力。她又強調，因爲研究主要針對入院病人，未必能完整收集病患的煙齡及吸煙情況，數字有可能被低估。

近年流行水煙，封螢又特別點出，水煙組件每次使用後難以消毒，且會與他人共用，引述世界衛生組織曾稱可促使新冠肺炎在社交場合傳播，過往研究亦發現使用水煙會增加感染疱疹、肺癆及丙型肝炎等傳染病風險。

今年世界無煙日的主題是吸煙與癌症，控煙酒辦特意挑選3種鮮爲人知、吸煙會引起的癌症作推廣，包括咽喉癌、食道癌及膀胱癌。唐先生今年63歲，吸煙40多年，其後發現患上咽喉癌第三期，在5年前接受全喉切除手術。自此他生活大受影響，不能正常說話、不能做運動、洗澡時也要小心不能讓水淋到頸上的造口，外出時也會遭受旁人奇異的目光。他告誡市民：「如果你們吸煙，最好快點戒掉它啦！」

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