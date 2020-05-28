商經局設小組檢討港台管治　莫乃光質疑打壓致失編輯自主新聞自由 (15:33)

莫乃光質疑，商經局利用審計署報告部分建議規管港台，令港台失去編輯自主、新聞自由，做法是前所未有、聞所未聞，批評政府用此手法控制港台。他認為事件發展至今是自編自導自演的過程，指出通訊局原是獨立監管機構，但配合商經局，直接干預、打壓港台。

莫乃光擔心將來節目標準等要由政策局決定，令港台成為政府喉舌。他憂慮專責小組會因節目不合心意，就要港台「交人」，「重要發聲渠道，面臨全面管治」，呼籲港人看清楚香港在不同方面都面對全面管治。

社福界立法會議員邵家臻形容，政府要全面管治是「迅雷不及掩耳」，由商經局常任秘書長為港台做檢討，獨立成疑，事件是「畫公仔畫出腸」。他指出，港台資源長期不足，質疑是借檢討為名，「削人頭、削資源」。

同為立法會議員的毛孟靜亦指出，政府藉設專責小組向港台施壓，迫使港台自我審查。她並質疑政府圖為與廣播處長梁家榮提早解約，以及「確保下任廣播處長人選唯命是從」鋪路。

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