19歲學生否認暴動罪　警員：目睹被告向警擲物 (16:15)

被告林子浩（19歲）報稱學生，他否認去年10月1日於黃大仙東頭村道與其他不知名者參與暴動。

控方召傳當日有份拘捕被告的警員楊運球作供。楊運球案發時隸屬東九龍衝鋒隊第一隊，他憶述當時奉命到黃大仙守衛紀律部隊宿舍，起初與隊員在沙田㘭道與東頭村道交界設防，後來沿東頭村道推進至黃大仙巴士總站外，看見約200名示威者於50米外的龍慧樓聚集、叫囂並向警方投擲雜物。

楊運球續指出，警方舉旗警告無效，先後施放催淚煙及橡膠子彈，迫使示威者沿東頭村道後退至龍滿樓附近。至下午約4時，警方展開拘捕，楊運球在大批示威者中鎖定約10人，其中只有一名男子沒戴頭盔，遂與隊員衝前將其拘捕。楊運球在庭上認出，被告就是案發中沒戴頭盔的男子。

楊運球強調，對被告印象「好深刻」，因為被告曾一度離開傘陣向警方投擲雜物。他又說，署理督察林華平把被告制服在地，他再上前以手扣拘捕被告及帶上警車，當時被告太陽穴紅腫流血，右手亦擦傷。

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