商經局成立專責小組檢討港台管治管理　強調不參與節目製作編輯決定 (14:41)

商經局稱，港台的管理和節目內容近期引起公眾廣泛關注，認為港台須正視社會各界對其節目以至部門的管治和管理的關注，積極和正面跟進，並作出檢視，以確保全面恪守《約章》、確切履行公共廣播機構的責任，以及嚴格遵守通訊局的相關業務守則。

商經局指出，專責小組會由一名資深首長級公務員領導，向商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）負責，成員包括多個政府職系人員。

專責小組的工作範圍如下：

檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜，確保其人力和資源調配能夠符合所有適用的政府規則和規例，並有效地按照《約章》所列的工作範疇提供服務，並按需要提出改善

檢視港台執行《審計署署長第七十一號報告書》各項建議的進度，包括設立一個公開和客觀的機制訂定表現指標和基準，並藉此評定成效

檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式，並參考其他公共廣播機構的最佳做法，以確保港台全面遵守《約章》和通訊局發布的節目標準業務守則。

商經局稱，專責小組的檢討工作將由今年年中開始進行，預計年底完成。完成檢討工作後，專責小組會向商經局提交報告。廣播處長會全力配合有關工作，提供所需協助。

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