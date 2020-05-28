港區國安法｜陳文敏：港區國安法框架闊　執法司法演繹或不同 (12:52)

陳文敏今日出席商台節目時表示，香港的法律會仔細釐定違法的行為，包括「組織」、「參與」等；而內地法律相比下常用「活動」、「行為」等籠統的字眼，有任意性，甚至滲透其他考慮因素決定法律範圍的闊窄，令執法者和市民皆無所適從。他認為「港區國安法」的框架寬闊，執法機構及司法機構對法律的演繹或有不同見解，執法人員可能「拉咗先算」，過程或已令很多人的人身自由受侵害。

陳文敏又稱，「港區國安法」納入《基本法》附件三，屬國防、外交事宜，邏輯上香港司法機構無權處理。若人大授權香港法院處理，香港法官有權因該法律與人權法有衝突而宣布無效；人大如在此後釋法，亦會削弱本港的審核權。路透社早前報道稱，香港外籍法官將禁止處理國家安全案件，陳文敏稱舉動直接影響司法獨立，難給予外界信心香港能有獨立、公平審訊。

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