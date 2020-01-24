警各區拘逾360人　學生稱回家途中無故被捕 (16:05)

【16:00】下午3時許，20多名被捕者親友帶同食物於北角警署外守候。張太（化名）指出，兒子昨午返回學校，路經銅鑼灣希慎廣場期間遭警方包圍拘捕。張太與丈夫昨午4時許到達北角警署了解，至今日（28日）凌晨零時許才能送食物進警署。張太說，知悉兒子被捕後很不開心、「個人會震」。她哽咽說，兒子乖巧，昨午只是路經上址，「點解喺呢個時代，喺咁樣嘅香港，行過都會畀人拉呢？」她今日親手炮製了3個素菜飯盒準備送入警署給吃素的兒子。

楊小姐的朋友昨午於銅鑼灣希慎廣場外被捕。她表示，擔心朋友在警署內情況，後來收到朋友電話，「聽把聲都OK，都安心咗」。她形容警方昨午大規模圍捕市民是濫捕。

【11:28】今日凌晨零時許，有消息傳出警方陸續安排被捕者保釋，逾30名家屬通宵在紅磡警署外守候。

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中二生李同學昨晚於旺角朗豪坊外被捕，至凌晨2時許由友人保釋離開。他稱自己居於朗豪坊附近，昨晚帶同課本和手提電話，獨自到朗豪坊一間餐廳用膳及溫習，回家途中有防暴警於其身旁制服一人，李同學未及反應，隨即被其他防暴警指令面壁拘捕。他形容警署內警員以小組形式錄口供，但未有問及任何與事發時有關的問題，僅在口供紙上寫上「懷疑非法集結」及「懷疑堵路」後，便囑他「無問題就簽名」。

家長陳先生表示，其就讀中三的14歲兒子昨午放學回家更衣後外出，其後於朗豪坊外被捕。陳先生稱兒子從未因涉及示威遊行被捕，自己事發時因忙於上班，不清楚兒子被捕的前因後果，妻子以500元替兒子保釋，稱相信他很快便能獲釋。