梁愛詩：港區國安法「兩害取其輕」 (11:18)

梁愛詩稱，過往凡與中央政府有關的措施，反響一般比較大，惟在國際間主權互相尊重的原則下，一個國家不應該批評另一主權國的內政，因此對美國建議以立法、行政等手段制裁感「好出奇」。她表示人大在訂立「港區國安法」上很謹慎，首先是說了一些大原則，講解決定的背後原因及做法，第二步才是立法程序，她認為應待看見更多細節辦法後才評論。

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