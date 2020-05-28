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梁愛詩：港區國安法「兩害取其輕」 (11:18)

全國人大會議今日（28日）表決訂立「港區國安法」決定，美國國務卿蓬佩奧周三（27日）稱已向國會確認，香港不再享有高度自治，香港不再值得如1997年7月前般享有美國法律賦予的特殊待遇。基本法委員會前副主任梁愛詩今日出席港台節目時表示，明白外界總會有反應，但要「兩害取其輕」，她認為如什麼也不做，令國家安全受危害，同樣只會令外資卻步。

梁愛詩稱，過往凡與中央政府有關的措施，反響一般比較大，惟在國際間主權互相尊重的原則下，一個國家不應該批評另一主權國的內政，因此對美國建議以立法、行政等手段制裁感「好出奇」。她表示人大在訂立「港區國安法」上很謹慎，首先是說了一些大原則，講解決定的背後原因及做法，第二步才是立法程序，她認為應待看見更多細節辦法後才評論。

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