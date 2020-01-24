立會二讀通過國歌法草案　許智峯傾倒腐爛盆栽傳惡臭　梁君彥：對不負責任滋擾感失望心痛【短片】 (18:52)

【18:51】《國歌條例草案》二讀通過。

【17:39】《國歌條例草案》二讀辯論中止待續議案被否決。

【16:45】立法會代主席李慧琼表示，將於下午5時20分邀請官員發言。

【16:29】立法會議員梁繼昌就《國歌條例草案》二讀，提出中止待續議案，立法會正辯論該議案。

【15:52】立法會主席梁君彥回應許智峯以腐爛植物抗議一事，稱對議員做不負責任的滋擾行為感失望心痛，秘書處已報警，消防及警方完成調查後已將會議廳交還予秘書處，異味已消除，下午4時復會。他又表示，原安排立法會大會以30小時審議國歌法草案，但昨日及今日有議員令會議多次暫停，顯示部分議員無善用已編定的時間審議草案，若議員選擇以這種方式阻礙審議，或要考慮重新編配審議時間。

【11:45】獨立建制陳凱欣在facebook發文稱，有議員在會議廳內「投擲」不明物品，隨即傳出惡臭，由於氣味十分濃烈，她多次嘔吐，眼部及皮膚感不適，現正送院接受檢查。另外，有消防到達會議廳檢查有關物品。

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【10:50】會議繼續，梁君彥重申朱凱廸會上展示有「最佳主席李慧琼」標語牌具侮辱性，其間民主黨許智峯將一包物品傾倒向主席台方向，梁君彥下令暫停會議，稱不知道許智峯所傾倒的物品有否危險性。

許智峯事後稱，該物品是兩日前已腐爛的盆栽，此舉要讓主席梁君彥感受制度腐爛的味道，又稱一國兩制及法治等已腐爛。

【09:45】上午9時許，議會陣線朱凱廸會上展示有「最佳主席李慧琼」字句標語牌，立法會主席梁君彥認為具侮辱性，被梁君彥逐離場。多名民主派議員不滿梁君彥的裁決，人民力量陳志全步出座位大叫，梁君彥口頭警告無效後，將他逐離場。會議暫停。