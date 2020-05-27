夏寶龍晤港區政協　稱香港有必要處理國家安全問題 (22:44)

全國政協十三屆三次會議今日（27日）閉幕。國務院港澳辦主任夏寶龍在政協會議閉幕後，與港區全國政協委員會面1.5小時，其間夏寶龍發表1小時講話，大篇幅談及「港區國安法」。全國政協委員蘇紹聰接受本報查詢時稱，夏寶龍在會上重申，從國家層面，香港有必要處理國家安全問題，又強調港區國安法只是針對極少數分裂、顛覆國家，及作出恐怖主義行為的人，法例是保障大部分市民的利益。
蘇紹聰稱，夏寶龍重申，「港區國安法」必定會堅持一國兩制方針、嚴格按照《憲法》和《基本法》落實，亦強調必定會尊重現有法律所保障的香港人權利，包括遊行示威、言論自由等。現時港區國安法條文尚未出台，蘇紹聰表示中央明白港人關注，相信人大常委會在草擬條文的過程，會吸納港人意見，令法例在保障「一國」之餘亦可迎合「兩制」。
據了解，夏寶龍會上重申立法初衷，又批評美國公布多項針對香港的決議，是干預香港。有政協引述夏寶龍表示中央已就形勢作了全面評估和準備，中國不怕被打壓。
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