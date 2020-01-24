7．28上環衝突一人擬認暴動罪　控方：僅TVB願證新聞片真確 (21:10)

首宗案件起訴24人在德輔道西近皇后街一帶涉嫌暴動，被告莫卓煇（33歲）另被控襲警。本案有7名被告擬不認罪，16人未有答辯方向。被告簡健煌（24歲）透過律師表示打算承認暴動罪，亦願意放棄擔保，裁判官下令他還押候訊。

控方稱已完成主要調查，仍需時3個月進行化驗，包括檢驗部分人攜有的生理鹽水、從影片辨認被告衣著等。控方透露，無綫電視（TVB）是唯一願意錄口供，以證明新聞片段真確性的傳媒機構。

案件押後至10月6日再訊，並於12月21日作審前覆核；排期於明年2月22日開審，預料審期60日，控方屆時將傳召130名證人。

次案起訴15人在上環摩利臣街一帶涉嫌暴動，控方今加控被告張雯曦（19歲）在公眾地方管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具罪，涉及雷射筆及對講機。全部被告不認罪，案件押後至4月10日作審前覆核，排期於明年6月7日開審，預料審期50日。

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