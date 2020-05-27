遺產條例不承認同性婚姻　致伴侶無法繼承居屋　男子提司法覆核 (19:30)

申請人為吳翰林，答辯人為律政司長。申請方表示，覆核所涉條例的原意並非為捍衛婚姻制度，只為有序分配遺產；申請人在英國結婚後，須按英國法律履行贍養責任，並可按《贍養令（交互強制執行）條例》申請在港執行，認為申請人的婚姻有法律效力。

申請方指出，很多人有多種理由不設立遺囑，例如年紀太輕、律師費太昂貴等。即使申請人的同性伴侶設立遺囑，當申請人對遺囑安排有爭議，便無法如異性伴侶般透過《財產繼承條例》直接申請更改遺產分配，反而須先作出自己財政上依賴其伴侶等證明，才可申請更改遺產分配。申請方認為相關情況嚴重，政府亦貶低後果的嚴重性。

答辯方表示，《無遺囑者遺產條例》、《遺囑條例》與《婚姻條例》息息相關，故有關條例同受《基本法》第37條中、涉一男一女傳統婚姻的概念規管；條例為捍衛傳統家庭的組成，自然有需要排除同性伴侶的權益。

答辯方舉例稱，即使異性婚姻的伴侶希望將全部遺產留給另一半，該人亦有需要訂立遺囑，確立其遺產的特殊分配，形容異性婚姻和同性婚姻的伴侶一樣，並不完全受《無遺囑者遺產條例》保障。法官聽畢雙方陳辭後，押後頒判辭。

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