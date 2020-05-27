居警察宿舍女子涉販運近3公斤K仔　律政司堅持撤控　官：好大機會定罪 (19:00)

報稱銷售員的高可晴（22歲），居於青衣已婚警員宿舍。代表控方的律政司副刑事檢控專員陳淑文稱，撒控為「專業決定」，強調每宗案件不同，現時難以提出證據令人信服高可晴知悉包裹內物品類型，又表示控方須有高可晴知道包裹內有危險藥物的證據，才可繼續檢控，認為撤控「貫徹一貫檢控方針」。

署理主任裁判官鄧少雄質疑，指出該包裹本寄到被告家，但郵差在在無人應門下留下通知；涉案的毒品估計市值最少200萬元，被告在警誡下提及，被不知名男子指示接收包裹，鄧官認為案件重點在於該男子如何指使被告及安排交收等，男子與被告的關係應在高等法院由陪審團考慮，過去亦有大部分同類案件曾被檢控。

但控方堅持撤控，鄧官表示「我只能夠話我唔同意你哋嘅講法，但呢嗰係你哋獨立嘅決定」，並指出「如果陪審團喺適當嘅引導下，佢（被告）好大機會被定罪囉」，最後拋下一句「隨便你囉」，批准撤銷控罪。

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