中學復課花10萬防疫　學生分開上下午上課 (17:00)

該校安排中三至中五生，中午12時回校上課。學生進校門時要踩上消毒地氈、用消毒搓手液潔手，並經紅外線探熱器量體溫。回到課室後，教師會檢查學生的體溫紀錄表。

學生現時上學半天，以免在校內用膳。該校校長藍正思說，課程進度較趕急的課堂，學生會在校上課，至於音樂、體育等科目，則繼續網上教學，學生在家學習。中一及中二生將於下月8日復課，藍正思說，屆時他們將於上午上課，估計上、下午分別只有約300名學生同時在校。

藍正思說，學校在復課前聘用公司清潔校舍，並購入約10部消毒噴霧機，消毒室內空氣及枱櫈等。他又說，校方從本港、內地、台灣等多地採購口罩，現有約1萬個口罩。他估計，學校防疫開資約10萬元，遠超教育局向該校提供的2.5萬元防疫特別津貼。

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