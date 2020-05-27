曾國衞：市民不要過度猜測港區國安法 (15:47)

曾國衞又稱，中國人有憲制責任保障國家主權、安全及發展利益，香港二十多年來都未能就國家安全進行23條立法，成為國家安全的漏洞。曾國衞表示，為了維護國家安全、保障港人利益，有迫切需要立法填補漏洞，又稱相信政府和立法會都難以在短時間內完成23條立法，表明特區政府會支持人大就「港區國安法」立法，認為立法有必要，亦合憲合法，冀市民理性看待事件，不要過度猜測。

至於在六四集會叫「結束一黨專政」會否犯法，曾國衞表示，目前國安法草案未通過，人大常委日後會進行立法過程，目前尚未有法案。他強調立法原則是保障香港人的合法權益，原有的自由不受影響，言論、新聞、遊行等自由都受保障。至於國安法會否有追溯期，曾國衞稱要視乎立法安排，特區政府會適當反映意見。

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