黃之鋒：港區國安法觸動白宮神經　刺激西方國家推動制裁 (14:45)

黃之鋒亦表示，現時美國白宮研究對中國啟動的制裁已非「只聞樓梯響」，由個人、軍民兩用科技產品、局部性經濟制裁，以至獨立關稅區的全面取消都有機會實施。

黃之鋒與張崑陽昨晚（26日）與美國參議員霍利（Josh Hawley）視像通話，對方稱美國有不少參議員對香港的情況感憂心，會啟動法案在國會審理以聲援香港。張崑陽稱「制裁不止有可能，制裁更加有機會升級」，中資公司或受美方限制，將不能使用美元結算。

張崑陽續稱，中國如面對國際壓力仍推動國安法，這證明選擇「攬炒」的是中國政府，把香港推入萬丈深淵的亦是中國政府，他期望香港人可一同反抗「比送中惡法惡毒十倍的一條國安法」。

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