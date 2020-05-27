黃之鋒：港區國安法觸動白宮神經　刺激西方國家推動制裁 (14:45)

立法會今日（27日）恢復二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法），有網民發動「大三罷」及包圍立法會。香港眾志秘書長黃之鋒與民間外交網絡發言人張崑陽今於金鐘海富中心前見記者。黃之鋒表示，觀察到「港區國安法」觸動白宮神經，美方意識到香港已非國際金融中心，而是「一國一制」下大灣區的城市，他相信北京要正視，國安法刺激西方國家推動制裁。
黃之鋒亦表示，現時美國白宮研究對中國啟動的制裁已非「只聞樓梯響」，由個人、軍民兩用科技產品、局部性經濟制裁，以至獨立關稅區的全面取消都有機會實施。
黃之鋒與張崑陽昨晚（26日）與美國參議員霍利（Josh Hawley）視像通話，對方稱美國有不少參議員對香港的情況感憂心，會啟動法案在國會審理以聲援香港。張崑陽稱「制裁不止有可能，制裁更加有機會升級」，中資公司或受美方限制，將不能使用美元結算。
張崑陽續稱，中國如面對國際壓力仍推動國安法，這證明選擇「攬炒」的是中國政府，把香港推入萬丈深淵的亦是中國政府，他期望香港人可一同反抗「比送中惡法惡毒十倍的一條國安法」。
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