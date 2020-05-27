立法會二讀國歌法　民主派三度提休會待續被拒【短片】 (14:53)

【14:50】立法會再復會，立法會主席梁君彥拒絕批准郭榮鏗提出的休會待續議案，稱議案未迫切至必須在今次會議辯論，認為議員有很多不同渠道跟進議題。

人民力量陳志全隨即再提出休會待續，指出警方在金鐘的部署對市民生活造成影響，部署3000多名警員、設置關卡，對市民、駕駛者構成不便，亦發射胡椒球彈，冀可在今日討論，否則或令大量市民受影響。梁君彥裁定議案不符《議事規則》16（2）條，不批准議案；又稱自己作為立法會主席，根據《基本法》72（1）條，有責任確保會議有序、有效率進行，在合理時間內處理事項，明言今日不會再處理休會待續議案。

【14:36】立法會近2時半復會，立法會主席梁君彥表示，明白國安法事宜備受公眾關注，但認為陳淑莊所提議案措辭不中性，而有關草案是在國家層面進行立法工作，正由國家最高權力機關、即全國人大審議，其後全國人大常委會獲授權制訂法律，而特區政府在下一階段會被徵詢意見，因此他認為有關議題未迫切至要在今次會議上辯論，裁定其議案不符合《議事規則》第16（2）條，不批准其要求。

法律界議員郭榮鏗隨即再提出休會待續，稱傳媒報道外籍法官是否不獲授權處理涉及國家安全的案件，認為安排將為香港司法制度、獨立構成重大影響；梁君彥再度宣布休會以考慮議案。

【13:56】下午1時許，民主派會議召集人陳淑莊根據《議事規則》第16（2）條動議休會待續，就全國人大常委會審議港區國安法進行辯論。她指出港區國安法致社會憂慮，引起信心危機，冀休會待續，包括討論人大立法是否僭越本港立法會，以及中央派駐香港機構如何運作，立法會主席梁君彥宣布休會考慮。

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