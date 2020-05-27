路透社消息：港區國安法禁外籍法官審國安案　大律師公會感憂慮 (13:00)

路透社昨（26日）引述消息報道稱，全國人大審議的「港區國安法」將禁止外籍法官審理涉及國家安全的案件，但可繼續審理民事、金融及其他案件，並可能於9月立法會選舉前頒布《決定》草案。大律師公會副主席葉巧琦今早（27日）於商台節目表示，對消息感到相當憂慮，指出外籍非常任法官來自其他實行普通法地區，有很高威信，這是令人對本港司法制度有信心的原因，若消息屬實，質疑司法獨立是否仍存在。
路透社報道指出，港區國安法內容仍可能有變，香港或將同時存在中央及港府設立的安全機構。而任何限制外籍法官角色的舉動，都會令部分法官及律師感震驚，他們擔心香港司法獨立受北京領導層威脅。現時香港終審法院共有23名法官，其中有15名外籍法官，分別來自英國、加拿大及澳洲等，均為非常任法官。
葉巧琦：混淆兩地法制 「兩制」概念將受衝擊
葉巧琦指出，法官是根據法律作判決，法官的國籍、膚色與判決沒任何關係，認為日後外籍法官是否願意來港工作，本港法治為指標之一。她說，香港實行普通法，內地則實行大陸法，若混淆兩種法律，「兩制」概念就會受衝擊。
政務司長張建宗今早於立法會見記者時表示，現階段港區國安法沒有細節，市民從媒體聽到的不外乎是揣測，不能就此評論，重申《決定》草案無損香港金融中心地位，強調會進一步提供一個穩定的營商投資環境給投資者及香港人。
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