許樹昌：若至6．4無新增本地新冠病毒病例　可取消限聚令 (11:20)

另外，中三至中五學生今日復課，許樹昌說，教育局於防疫措施上部署得不錯，不擔心復課後增加感染風險。

政府昨（26日）宣布，因新型冠狀病毒疫情關閉約兩個月的卡拉OK、夜店或夜總會、浴室和派對房間周五（29日）起可恢復營業。許樹昌表示，香港於本月13日後再無新增本地確診病例，認同可讓這些場所有條件重開。

對於機場6月1日起適度恢復乘客轉機服務，許樹昌指出，不少國家有採取措施，禁止發燒的乘客上機，相信港府容許轉機的乘客都是來自疫情較穩定的國家，這些乘客一般於數小時內過關，認為可恢復轉機服務，唯一擔心的是乘客處於潛伏期及未有病徵但有病毒，港府要確保乘客戴口罩、填寫健康申報表及監測體溫。

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