新冠肺炎｜許樹昌：若至6．4無新增本地新冠病毒病例　可取消限聚令 (11:20)

港府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（27日）於港台節目表示，若本港至6月4日也無新增新型冠狀病毒本地病例，可視為疫情受控及生活盡量回復正常，可取消限聚令，並考慮容許餐廳的大枱坐12人，但他強調市民去人多擠迫的地方及乘搭公共交通都要戴口罩，以及注意手部清潔。
另外，中三至中五學生今日復課，許樹昌說，教育局於防疫措施上部署得不錯，不擔心復課後增加感染風險。
政府昨（26日）宣布，因新型冠狀病毒疫情關閉約兩個月的卡拉OK、夜店或夜總會、浴室和派對房間周五（29日）起可恢復營業。許樹昌表示，香港於本月13日後再無新增本地確診病例，認同可讓這些場所有條件重開。
對於機場6月1日起適度恢復乘客轉機服務，許樹昌指出，不少國家有採取措施，禁止發燒的乘客上機，相信港府容許轉機的乘客都是來自疫情較穩定的國家，這些乘客一般於數小時內過關，認為可恢復轉機服務，唯一擔心的是乘客處於潛伏期及未有病徵但有病毒，港府要確保乘客戴口罩、填寫健康申報表及監測體溫。
新冠肺炎 相關報道：
卡拉OK等4場所周五重開 未交代限聚令後續 醫生：可放寬人數
相關字詞﹕許樹昌 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 抗疫新階段 限聚令 編輯推介