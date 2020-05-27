高中生復課　荃灣「和你翻」10學生響應 (09:46)

中四生：若放棄便不會有希望

上午7時15分，約5名防暴警於港鐵荃灣站外巡查，逗留數分鐘後離開。至7時20分，5名李城璧學生身穿校服到西樓角花園。中四生賀同學表示，希望藉行動表達反對國歌法及港區國安法，又稱學生有自己方法抗爭，認為特首林鄭月娥早前說大部分人支持國安法，是無視另一立場的人。她說，「和你翻」行動合法、和平，不擔心校方秋後算帳，「企得出嚟預咗」。對於在復課日「抗爭」，她認為，若放棄便不會有希望，「每個人都係一個小個體，要集合起來，唔可以放棄。」

中四陳同學（化名）表示，希望透過行動向政府表達反對港區國安法。陳同學稱，沒計劃於校內罷課；今早參與活動人數少，陳同學估計學生或未接收到活動信息，或是直接罷課故未有現身，「都有少少失望。」

中三生：不明白為何有港區國安法存在

同區博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學中三生東仔（化名）今早身穿校服、戴上「豬嘴」，手持「光復香港 時代革命」旗幟到場。他表示，已簽家長信請事假罷課，又說自己沒能力上前線，希望透過行動向前線抗爭者表達支持，以及向政府表達對國歌法及港區國安法不滿，「唔明白點解有國安法存在，本身香港係一國兩制，𠵱家中共硬推國安法，所以要向呢個不公義的政府同國家表達不滿」。他表示，雖擔心罷課拖延學習進度，「但𠵱家唔企出來，唔知幾時有得再企出來，咁香港會否有個更好未來畀自己？」

東仔與另一名身穿黑衣、戴有黑色頭套的同學手持「光復香港 時代革命」旗幟步行回校，其間高呼口號，到校後被教師要求脫下「豬嘴」更換口罩才能進校。

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