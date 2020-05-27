油麻地14歲少年涉藏汽油彈鐵釘被捕　紅磡薄扶林道路面今早現鐵釘 (17:00)

【17:00】下午約2時，警方巡經油麻地登打士街時，發現有人將圍欄及摺枱等雜物推出馬路，堵塞一條行車線。警方上前制服一名18歲男子及一名17歲女子，以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕兩人。

下午約2時，警方於油麻地新填地街及咸美頓街交界附近巡邏，發現一名14歲少年正手持一支裝有鐵釘的木棍，遂上前截查。警方在其背包搜獲汽油彈及鐵釘等武器，以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕。經調查後，警方懷疑他與5月10日另一宗發生在油麻地區的閉路電視刑事毁壞案有關。

【12:17】警方於facebook表示，截至早上11時半，警方拘捕至少16人，年齡介乎14至40歲 ，涉及罪行包括藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、危險駕駛等；有3輛汽車被警方拖走。

早上約5時起，多區有暴徒以雜物堵路，包括將軍澳寶琳路、翠林路，另紅磡蕪湖街附近路面有鐵釘。早上約9時半，有車輛沿港島薄扶林道駛至嘉林閣附近時，車胎被路面的鐵釘刺穿。警方到場調查，發現有人刻意以塑膠管穿起鐵釘，放置在行車路面上，嚴重危害道路使用者的安全。

深水埗兩少年涉藏汽油彈被捕

早上6時許，警方在深水埗青山道及九江街交界附近截查兩名15歲及18歲少年，在他們身上搜獲多個汽油彈、眼罩及頭盔，兩人涉嫌藏有攻擊性武器被捕。此外，兩名14及15歲身穿校服的學生，在荃灣沙嘴道近咸田街一帶徘徊，被警員從背囊搜出頭盔及防毒面具等工具，涉嫌藏有工具可作非法用途及遊蕩被捕。

葵興站路軌被擲圍欄

一名16歲男子今早6時許在葵涌警署附近徘徊，其間遇見警察並逃跑，警方將他截停，在其身上搜獲一支螺絲批，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。警方又稱凌晨約5時，港鐵葵興站的列車路軌被投擲圍欄，來回軌道均被阻礙，幸當時未有列車駛經，否則或造成嚴重後果。

黃大仙兩男藏索帶被捕

凌晨約4時，警方在黃大仙鳳舞街截查兩名16歲及22歲男子，在兩人身上搜獲索帶，及在現場檢獲一把鎅刀和一把剪刀。據現場觀察所見，該處有作道路工程用途的臨時圍欄被人以索帶綁起，兩名男子涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

銅鑼灣男子藏汽油彈槌仔被捕

早上約10時，警員在銅鑼灣東角道以涉嫌在公眾地方管有攻擊性武器拘捕一名22歲男子，從其背囊搜出汽油彈、火機及槌仔等武器。

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