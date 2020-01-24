港九逾300人被捕　旺角彌敦道一度被佔（不斷更新）【短片】 (17:53)

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2名穿校服女生被帶上警車

【17:53】防暴警在旺角朗豪坊對開，向記者施放胡椒噴劑。另外，兩名穿校服的女學生被帶上警車。

警方表示，截至下午5時半各區有逾300人被捕，涉嫌藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、非法集結及參與未經批准的集結等；另有3部車被警方拖走。

【17:13】警方稱，金鐘逾50人涉嫌未經批准集結被捕。

【16:30】數百人一度衝出旺角彌敦道馬路，並以雜物堵路，人群往油麻地方向推進，至登打士街與防暴警對峙。多架警車其後從登打士街沿彌敦道往太子方向推進，人群隨即四散。

旺角60人被捕 涉參與未經批准集結

【16:09】警方表示，截至下午約2時45分，警方於旺角朗豪坊附近拘捕逾60人，涉非法集結。

【15:50】於銅鑼灣，部分示威群眾轉至時代廣場地下聚集及高叫口號，及後大批防暴警衝向時代廣場，一名男子被按地制服，事後地面留有血迹。防暴警其後舉黑旗警告。相若時間，金鐘太古廣場三座外約20名市民被警方包圍截查，有人坐於梯間等候。

好鄰舍北區教會傳道人陳凱興被捕

下午3時，「守護孩子行動」成員、好鄰舍北區教會傳道人陳凱興於銅鑼灣希慎廣場外被捕，隨後被警方帶走。警方同時擴大該處封鎖線及施放胡椒噴劑，一名途經老翁中椒。

【15:50】於銅鑼灣，部分示威群眾轉至時代廣場地下聚集及高叫口號，及後大批防暴警衝向時代廣場，一名男子被按地制服，事後地面留有血迹。防暴警其後舉黑旗警告。相若時間，金鐘太古廣場三座外約20名市民被警方包圍截查，有人坐於梯間等候。

下午3時，「守護孩子行動」成員、好鄰舍北區教會傳道人陳凱興於銅鑼灣希慎廣場外被捕，隨後被警方帶走。警方同時擴大該處封鎖線及施放胡椒噴劑，一名途經老翁中椒。

中環銅鑼灣180人被捕

【15:34】警方表示，截至下午約1時，中環及銅鑼灣有約180人被捕，涉嫌參與未經批准集結。

中環多人被捕押上旅遊巴

【15:00】防暴警於中環環球大廈行人天橋上，拘捕多人，並陸續押上旅遊巴。另外，較早前銅鑼灣希慎廣場外被截查的60多人，部分獲放行，另有20多人被警員拘捕帶走。

警：使用胡椒球彈制止中環堵路

警方稱，下午1時許，中環畢打街一帶有人群集結及叫囂，其後走出馬路，佔據及堵塞皇后大道中、德己立街一帶行車線，警方使用胡椒球彈制止相關違法及暴力行為。

警方又表示，下午約2時45分，旺角有人群一度走出馬路，亦有人將垃圾放置在馬路中心，阻礙行車。警方即時到場執法，並多次警告人群返回行人路。

警灣仔驅散聚集者一男頭流血

【14:12】防暴警在灣仔驅散聚集者離開，並截停一男一女，男子頭部流血。

【13:55】於銅鑼灣鵝頸橋一帶，有市民走出馬路。在中環，防暴警向德輔道中方向推進。

銅鑼灣希慎外60人被截查

【13:30】銅鑼灣站E出口關閉，防暴警拉起封鎖線，並於希慎廣場一帶截查約60人。

【13:19】警方在中環皇后大道中發射胡椒球彈，並截查多名市民及記者。

【13:06】下午1時許，約200人從銅鑼灣希慎廣場起步往軒尼詩道，防暴警舉黃旗警告。另外，中環畢打街有過千人聚集，警方舉藍旗警告。

【12:54】於銅鑼灣希慎廣場聚集的群眾高唱《願榮光歸香港》及高叫反修例口號，防暴警於商場外戒備，並截查數名年輕男女。

數十人持「反對國安法」標語銅鑼灣聚集

【12:37】近中午12時，數十人手持「反對國安法」標語於銅鑼灣希慎廣場內聚集，大批防暴警於商場外渣甸坊一帶戒備，其間曾截查數人，包括香港眾志主席林朗彥、南區區議員袁嘉蔚等，及後獲放行，至12時半防暴警陸續返回警車。

【11:05】警方於港鐵金鐘站海富出口外拉起封鎖線，兩旁餐廳繼續營業，市民在餐廳內觀察情況，不時指罵警員。

警兩度警告社民連非法集結

【10:55】警員開咪兩度警告社民連等人正參與非法集結，稱社民連等人叫口號時，在場有超過50人和應，要求眾人立即離開。一名圍觀的黑衣男子遭警方斥「笑咩笑，你過嚟」，隨即被帶入封鎖範圍內搜查，荃灣區議員譚凱邦到場，一度與警方口角。

【10:40】社民連梁國雄、黃浩銘等人手持「人權高於政權 反對國歌法立法」橫額到海富中心示威。黃浩銘表示，雖然今日立法會外佈防重重，社民連仍想到立法會附近表達對國歌法及港區國安法意見。社民連認為，國歌法匆匆二讀是建制派與特首林鄭月娥聯手踐踏立法會規則，立國歌法等於警方手上多把刀，令港人失去表達自由，強迫港人表忠、屈服，將愛國愛港思想強加港人身上。社民連要求撤回國歌法，並反對港區國安法及《基本法》23條立法。

警金鐘灣仔紅隧佈防

【10:34】早上近10時半，港鐵金鐘站海富出口，警方舉黃旗，警告在場者違反法例或被檢控。

較早前10多名市民在場指罵警員，一批防暴警其後到場驅趕，市民四散，現場只有約3名長者坐在商場樓梯，被警員要求離開。及後有兩名女子與警員口角，警員遂舉黃旗警告。

【10:00】早上近9時，職工盟主席吳敏兒經由統一中心天橋到立法會旁聽會議，惟遭警方拒絕放行。她說是以公眾身分進入立法會，旁聽《國歌條例草案》二讀會議，防暴警向她引述立法會秘書處稱，今日立法會僅有5個公眾旁聽席，惟近一小時後她仍未接觸到秘書處職員。吳敏兒批評，警方在立法會外圍設防是剝奪市民權利，又形容警方做法「太誇張、太不必要，想嚇怕香港人唔敢出嚟」。

早上9時許，統一中心通往政總方向的天橋有數十名防暴警戒備，警方要求市民出示工作證件才獲放行，天橋上不時出現人龍。教育局合約員工高先生稱，今早需要到政總工作，但因未能出示相關工作證件，正請示上司，對此大感無奈。

【08:58】防暴警在灣仔街頭巡邏，並在稅務大樓一帶截查市民，主要為年輕人。警方另在港灣道設水馬。

【08:10】金鐘、灣仔一帶有大批警察巡邏，另在西環中聯辦外，警方水炮車及銳武裝甲車戒備。

在紅隧九龍入口，今早情況正常，警員於行人天橋及地面佈防。

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