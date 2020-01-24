營養師提醒：攝取維他命C「日日2+3」已足夠　紅燈籠椒含豐富維他命C　生熟大不同 (12:01)

進食營養豐富的食物，有助增強抵抗力。在疫情期間，不少人會多吃含維他命C的蔬果，維他命C是否攝取愈多愈好？香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士講解維他命C的益處，並列出9種含較多維他命C的蔬果。她提醒，維他命C每日可耐受最高攝入量為2000毫克，一般飲食不易攝取過量，惟食用維他命C營養素補充劑，就須特別留意。
每日建議攝取量：女士75毫克 男士90毫克
黃蘊芝表示，維他命C屬高強度的抗氧化劑，參與人體免疫系統運作，幫助保護身體免受自由基的破壞、促進人體骨膠原的合成從而幫助美肌；維他命C亦有助人體吸收鐵質。
根據美國國家學院醫學院的參考膳食攝取量，成年女士宜每日攝取75毫克維他命C，成年男士宜每日攝取90毫克維他命C，吸煙者宜每日額外攝取多35毫克的維他命C。黃蘊芝補充，按衛生署「日日2+3」的飲食指引，即每日進食2份水果及3份蔬菜，已能攝取足夠的維他命C。
過量可致惡心腸胃痙攣 腎病患者慎服
維他命C為水溶性營養素，過量攝取一般會被排出體外，維他命C每日可耐受最高攝入量為2000毫克，過量攝取或會導致惡心、腹瀉及腸胃痙攣等問題。黃蘊芝提醒，腎病患者如長期攝取高劑量維他命C，有機會產生草酸鈣而導致腎結石。
【營養師貼士】食物在烹煮的過程中會流失部分維他命C，流失的分量會因烹煮模式及時間而不同，如想保留較多維他命C，烹煮時間不宜過長。
維他命C含量較高蔬果
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食物
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分量
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維他命C含量
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紅燈籠椒（生）
紅燈籠椒（熟）
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1碗
半碗
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190毫克
97毫克
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青燈籠椒（生）
青燈籠椒（熟）
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1碗
半碗
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120毫克
63毫克
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羽衣甘藍（生）
羽衣甘藍（熟）
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1碗
半碗
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75毫克
11毫克
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橙（中型）
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1個
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70毫克
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奇異果（中型）
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1個
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64毫克
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士多啤梨
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半碗
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50毫克
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西蘭花（熟）
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半碗
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50毫克
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木瓜
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半碗
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45毫克
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菠蘿
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1片
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40毫克
註：以上數據只供參考，由註冊營養師黃蘊芝提供
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