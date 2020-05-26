陶輝牌照屋霸官地僭建　地政總署：已發警告信要求一個月內糾正 (20:05)

地政總署亦證實1號牌照屋大門前的花園範圍涉嫌霸佔官地。署方表示，發現該政府土地牌照用地以外的政府土地未經批准被佔用，已根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》第6(1)條，在現場張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用該政府土地，如在限期屆滿後未有修正，署方稱會根據機制採取進一步執管行動。

陶輝夫婦另涉違規出租牌照屋 地署：違土地牌照用途

另外，陶輝及其任職警長的妻子張雅詩被指涉嫌將同村61A號牌照屋包裝成民宿，在網上社交平台招租。地政總署表示，碧水新村61A土地亦屬同一個政府土地牌照的另一處許可用地，牌照限該用地作儲物用途。署方續稱，該處所同時亦是登記寮屋，根據有關寮屋登記紀錄，部分容許居住用途，部分容許非居住用途。署方經實地視察後，稱有理由相信該處所全部用作居住用途，違反土地牌照用途及登記寮屋的部分指明用途；該處亦出現違反土地牌照和寮屋登記紀錄的加建構築物。

地政總署表示，已向涉事者發出警告信，要求糾正違規事項，並會繼續按既定程序跟進及採取執管行動。另外，署方已聯絡有關政府土地牌照的持牌人，要求澄清有否違反牌照規定轉讓牌照，如有違規會採取適當的跟進行動。

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