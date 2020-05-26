警拘6人涉跑馬地警署汽油彈案　母短訊子「銷毁證物」 (19:14)

3月30日凌晨有人向跑馬地警署投擲汽油彈，警方調查後今早在港九多處先後拘捕4人，並在其中一名被捕者家族經營的服裝店發現大量易燃物品及示威裝備，當場拘捕多一名被捕者胞弟，之後發現其母透過電話短訊向他通風報信要「銷毁證物」，再拘捕該名母親。警方前後拘捕共6人。
事發於3月30日凌晨2時15分，有3枚汽油彈被扔進跑馬地警署，牆身及地下熏黑，另有一枚汽油彈在警署外路邊著火，波及一輛私家車。灣仔警區重案組及港島總區刑事部進一步調查後，鎖定一個4人小組施襲，他們乘坐一輛掛假牌私家車，到警署門外後3人下車投擲汽油彈，其後返回原車逃走。
警方今早（26日）在黃大仙、慈雲山、柴灣及北角拘捕4名男子，年齡18至44歲，包括一名44歲教車師傅，相信為小組主腦，另外3名18至23歲青年，分別報稱髮型屋學徒、運輸工人及在家族經營服裝店工作，並找到涉案私家車。
警方今午在其中一名被捕人家族於灣仔經營的服裝店，找到大量易燃物品及示威裝備，當場拘捕被捕人的胞弟，並在拘捕期間發現他手機收到由其母親發出的信息，叫他「銷毁證物」，警方再拘捕其43歲母親。6人涉嫌縱火、行使虛假文書、管有物品意圖摧毁或破壞財產及涉嫌妨礙司法公正被捕。
被問及被捕人投擲汽油彈動機，灣仔警區助理指揮官（刑事）警司關頌賢稱，相信案件與去年反修例事件有關。