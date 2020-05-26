警拘6人涉跑馬地警署汽油彈案　母短訊子「銷毁證物」 (19:14)

事發於3月30日凌晨2時15分，有3枚汽油彈被扔進跑馬地警署，牆身及地下熏黑，另有一枚汽油彈在警署外路邊著火，波及一輛私家車。灣仔警區重案組及港島總區刑事部進一步調查後，鎖定一個4人小組施襲，他們乘坐一輛掛假牌私家車，到警署門外後3人下車投擲汽油彈，其後返回原車逃走。

警方今早（26日）在黃大仙、慈雲山、柴灣及北角拘捕4名男子，年齡18至44歲，包括一名44歲教車師傅，相信為小組主腦，另外3名18至23歲青年，分別報稱髮型屋學徒、運輸工人及在家族經營服裝店工作，並找到涉案私家車。

警方今午在其中一名被捕人家族於灣仔經營的服裝店，找到大量易燃物品及示威裝備，當場拘捕被捕人的胞弟，並在拘捕期間發現他手機收到由其母親發出的信息，叫他「銷毁證物」，警方再拘捕其43歲母親。6人涉嫌縱火、行使虛假文書、管有物品意圖摧毁或破壞財產及涉嫌妨礙司法公正被捕。

被問及被捕人投擲汽油彈動機，灣仔警區助理指揮官（刑事）警司關頌賢稱，相信案件與去年反修例事件有關。

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