旺角健身中心涉逼迫簽約騙80多萬元　海關拘3人 (19:40)

不良營商手法調查課監督葉冬菁表示，3名被捕男子介乎22至36歲，包括一名公司董事及兩名銷售員，涉案健身中心目前已結業。她說，該健身中心會於街頭以購物優惠兜搭獨行年輕人，再把目標人物帶到商業大廈樓上的健身中心。

葉冬菁形容該健身中心行為卑劣，利用案中30多歲事主行為能力稍遜的弱點，威嚇以民事控告事主，逼他簽署一份長年期、約值7萬元合約，事主受驚下就範，職員隨即帶他到附近的連鎖店舖購買數萬元現金卡，再帶他返回健身中心進一步施壓，包括不斷批評及誇大其體格弱點，強迫事主購買大量單對單健身合約，再挾持事主到銀行櫃員機提款，其間叮囑事主翌日再返回健身中心「找尾數」。

事主翌日再到該健身中心，職員轉為誘騙事主購買另外數百堂健身課程，作為「取消合約」手續，事主為求脫身就範，結果共買下長達7至8年的健身課程。

不良營商手法調查課第二組指揮官黃志聰指出，該健身中心巧立名目，以「誠意金」、「儀器保證金」等，進一步詐取事主40多萬元，又帶事主到財務公司申請借貸，以及用保密協議要脅事主保密，最終事主無力償還欠債，被家人發現才揭發事件。

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