調查：停課期間四成家長情緒達需關注水平　小童群益會促體諒與子女協調 (18:55)

小童群益會於2月28日至3月14日，以網上問卷及電話訪問家長會員及9至17歲的兒童會員，共有507名兒童及475名家長回覆；並於5月初訪問11名介乎小一至中五、在疫情期間曾接受電腦捐贈的基層兒童。

調查發現，八成受訪兒童的情緒、精神健康在健康水平；58.1%兒童稱停課期間心情「沉悶」。小童群益會研究及發展經理趙振雄分析，結果顯示兒童不太擔心疫情，反而因突如其來的假期稍為放鬆。但調查同時發現家長的情緒、精神健康狀況普遍較兒童差，41.7%受訪家長的精神健康狀況達到需關注水平；三成家長認為親子衝突比疫情前多，逾半家長稱衝突原因是要經常叫子女學習或做功課，以及子女常用手機。

小童群益會總幹事陳健雄表示，家長在疫情期間擔心家人染病及經濟狀況，又要適應復工、復課安排等，需留意精神健康，有需要時尋求支援，並要體諒子女復課後可能仍需用電子器材學習，要多與子女協調。

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