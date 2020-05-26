15歲男童認縱火判感化18個月　官勸改變社會非靠衝動熱血 (16:58)

首案的被告為15歲男童，他早前承認今年1月8日在元朗朗晴居對出馬路縱火，以及管有打火機、毛巾、漏斗及手套等物品。

裁判官水佳麗判刑時稱，改變社會並非靠衝動和熱血，直言被告的方法「行唔通」，只會為自己及父母帶來重重打擊，而且暴力令很多家庭分裂，寄語被告要多聽父母的話，母親聞後一度痛哭。

水官說，未來社會運動有復燃迹象，判被告入兒童院能好好保護他，免得他繼續「做傻事」。得知男童立志長大後當區議員，服務社區，水官寄語他要汲取教訓，未來好好裝備自己。

另外，15歲中四女生被指於去年9月30日在天水圍天華路管有載有乙醇的玻璃樽、白電油等疑似汽油彈材料，她今日承認一項管有適合作非法用途的工具罪。裁判官水佳麗稱，幸好被告身上只有尚未製成的汽油彈材料，若然搜出製成的汽油彈，法庭「絕不輕判」，寄語被告改變社會不能使用暴力。案件押後至6月19日判刑，以索取感化報告，其間被告續准保釋。