何鴻燊病逝　澳門賭王常評港澳政事　2009年跌傷頭後漸淡出人前 (14:51)

發迹史

何鴻燊曾說自己不好賭，卻將性命財產押注澳門的未來之上；過去大半世紀，他不甘當香港巨富何東家蔭下的落難公子，戰時隻身到澳門發展貿易生意，1960年代偕商人霍英東奪得賭權，協助澳門發展成亞洲拉斯維加斯，又大力開拓房地產、旅遊，甚至一手包建機場和客運碼頭，成為主宰澳門經濟命脈半世紀的百億富豪，他的家族事業更橫跨香港、中國及東南亞，投資足迹遍及世界各地。

政界

何鴻燊以賭業聞名，亦曾任全國政協常委，多年來與傳媒關係友好，經常點評港澳政事。他在預測兩地特首人選方面頗有一套，最令人印象深刻是2005年特首董建華辭職後數天，他「預言」時任政務司長曾蔭權會參加補選，被外界冠以「爆料王」稱號。他在2011年曾形容時任行政會議召集人梁振英「好古板」，支持時任政務司長唐英年出任特首，但翌年梁振英當選特首。

家庭

何鴻燊被稱為「一代情聖」，4名太太包括元配黎婉華（已歿）、二太藍瓊纓、三太陳婉珍與四太梁安琪。這位魅力先生曾稱，多年來未嘗遇過「求而不得」的女子，但得到後麻煩就來了，因為「想甩卻甩不掉」。自四太梁安琪「入門」後，賭王也宣稱四個太太「夠晒數」。

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