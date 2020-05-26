中三至中五明復課　巴士班次回復疫情前水平【附注意事項一覽】 (16:35)

本港新型冠狀病毒疫情放緩，中三至中五及部分特殊學校（群育學校、視障及聽障學校）將於明日（27日）復課，教育局提醒師生於校內須戴口罩及保持社交距離。運輸署表示，各專營巴士公司明日起會恢復巴士路線班次至疫情前的水平。而天文台預測明日氣溫26至30度，相對濕度75至95%，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
教育局部分復課指引：
．校內所有學生、教職員、訪客須戴口罩
．學生及教職員離家回校或抵達學校時須量體溫
．盡用課室空間，座位距離擴至最大
．調整教學模式，面向同一方向就坐，減少學生近距離小組討論
．不宜作非必要集體活動，考慮以廣播模式舉行早禱及周會
．避免水上活動，以及觸摸共同物件的運動，如乒乓球、籃球
．多於一人參與非劇烈運動須戴口罩，參與者須保持約2米距離
巴士班次明起回復疫情前水平
運輸署表示，因應中三至中五學生復課，除了部分路線（例如服務旅客、前往陸路口岸和機場、以及個別晚間乘客量偏低的路線）仍暫停服務或調整班次外，各專營巴士公司明日起會恢復巴士路線班次至疫情前的水平。運輸署呼籲學生及市民，出門前留意電台及電視台有關最新交通消息的廣播，預留充裕的乘車時間。
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