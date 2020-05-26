飛機引擎運2.5億元可卡因　海關抽查厄瓜多爾貨櫃破跨國販毒 (11:21)

海關人員在驗貨場抽查一個由厄瓜多爾經海路進口、報稱載一件波音727/737客機引擎的貨櫃。由於厄瓜多爾甚少有飛機引擎進口，南美洲亦是毒品主要來源地，加上該貨櫃的報關文件與正常程序有出入，海關遂扣起貨櫃調查。

關員以X光檢查貨櫃時發現機器內部影像可疑，打開貨櫃後發現內裏是1960年代生產的舊款波音707客機引擎，與報關文件資料不符，遂把引擎交飛行服務隊協助檢查。工程人員檢查後發現，引擎燃燒室經過改裝打磨，且沒有燃料輸送及點火裝置，結構有異樣，以機器拆開燃燒室後，再以內窺鏡伸入引擎檢查，揭發燃燒室內有暗格，藏有8個半圓形、以汽車隔音物料包裝的金屬容器，內有217公斤可卡因，市值達約2.46億元。

飛機引擎佈滿鏽迹存放方法不尋常

飛行服務隊經理（品質保證）何偉明表示，該飛機引擎以海路進口，僅以布帶綁於貨櫃內，未以航空業專用容器及防潮珠等存放，做法不尋常，且引擎佈滿鏽迹和泥污，僅中間燃燒室部分疑曾噴油致特別光滑，令人起疑。

海關毒品調查課監督朱賢綿表示，涉事貨櫃由一間厄瓜多爾公司出貨，收貨人為本港一間貿易公司，該貿易公司僅透過手機應用程式委託香港一間秘書公司於去年4月成立，其登記地址是該秘書公司。

毒品調查科追蹤貨櫃船務資料，發現船務聯絡人自4月向海關提交文件後失去聯絡，相信除登記負責人外，最少有一名本地人涉案，惟至今未有人被捕。

朱賢綿指出，是次案件涉及跨國販毒集團，其中寄貨公司獲悉貨櫃被扣查後，曾要求船公司於放行後把引擎寄回厄瓜多爾，可見販毒集團對是次藏毒手法有信心，加上是次毒品量龐大，相信該批毒品除供應本地市場外，亦會轉口至其他國家。