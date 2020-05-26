被商人私人檢控14項公職失當罪　郭榮鏗：相信香港法院獨立性 (15:45)

負責提控的其中一名律師陳永良透露，當事人為一名中年香港男商人，從事貿易及出入口等生意，不是名人，今次提控是因為對郭榮鏗在內會所做的事「太過分、睇唔過眼」，因此自行花費提控，但據他所知，當事人從無到立法會旁聽，只在公開片段得知事情。

大律師陳文慧表示，控罪內容主要圍繞郭榮鏗主持內會主席選舉時，處理「無相干的行為」，拖延選舉導致整個立法會運作癱瘓，惟她無解釋何為「無相干的行為」，表示仍要看相關證據。陳永良另表示可能傳召熟悉《議事規則》的專家證人。

陳文慧同為早前負責區諾軒「大聲公」襲警案的政府外聘檢控官，今日她被問及牽涉在其個人facebook辱罵示威者及批評法官一事，並被指2000年已被英國律師名冊除名時，她表示不會作任何回應。

除陳文慧及陳永良外，私人檢控的律師團隊包括前裁判官、大律師黃汝榮，但他今日未有到場。

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