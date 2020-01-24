新屋嶺內部曝光　警稱曾接收182被捕人　暫不重開【多圖】 (15:15)

新屋嶺設有4個羈留倉共16間羈留室，分開男女羈留倉，最多可羈留200人，每間羈留室內有石牀或石櫈，以及踎廁。去年8月至9月，新屋嶺曾開放4次，共處理182名被捕人，最高峰一次曾接收75人。邊界警區指揮官馮少蘭解釋，考慮到被捕人數眾多，其他警署運作繁忙，不少警署設施遭破壞，警方決定使用新屋嶺作初步調查及羈留用途。

新屋嶺被指設施不足，其中律師需在行政中心內一間多用途房間或茶水間接見被捕人，茶水間用屏風分隔。另外，新屋嶺設有電腦系統，但由於需處理大量被捕人，警方去年8月11日選擇使用簿冊人手記錄，當晚30名被捕者受傷，其中12人表示需即時就醫，馮少蘭承認部分紀錄遺失，但無被捕人延誤就醫。

馮少蘭續說，已就監警會提出的建議改善新屋嶺設施，例如加裝閉路電視、固網電話等，但她強調，暫無打算重開新屋嶺作羈留反修例運動被捕者。

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