DSE歷史科取消試題　葉建源憂現「思想禁區」　黃錦良：試題誤導有違專業 (12:08)

葉建源表示，涉事試題提供了早期資料，相信試題要求考生回答日本侵華的歷史，才能取高分。他指出，歷史科試題經常會以「利多於弊」或「弊多於利」設題，若考生認為試題提供的資料偏頗可作反駁，若只懂得抄該些資料，代表考生不懂回答。他說，考評局是在非常大壓力下取消試題，認為今次最大問題是不看考評原則，擔心日後會有「思想禁區」，出卷人員不敢再出高難度試題。

黃錦良表示，試題有損考生利益，考生只能運用試題提供的兩則資料作為論據，論述會非常空泛無力，一定低分。他指出，若試題不符合課程目標就是不合格，涉事試題於道德價值判斷上很有問題，對不爭史實作批判是完全不適合，試題不能用以區分考生能力。他認為，取消試題是應該，不認同日後出卷會出現「禁區」。

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