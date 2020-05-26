譚得志涉違限聚令擾亂秩序等3罪　獲准保釋8月再訊 (11:45)

被告譚得志（48歲）報稱網台主持，他被控3罪，包括舉行或召集未經批准公眾集會、在公眾地方內擾亂秩序，以及拒絕遵從或故意忽略遵從警務人員作出的命令。他在庭外表示，當日只是「扶老攜幼」舉行健康講座派口罩，形容控方是「夾硬告」。

控罪指出，被告於今年5月24日在銅鑼灣東角道與記利佐治街交界，舉行或召集一個未經批准公眾集會，並在同地作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。被告更涉故意忽略督察陸嘉永，根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》作出的命令，即解散於上述地點的受禁群眾聚集。

據悉，被告案發時聲稱舉行健康講座，惟講座內容與健康無關，更招引近80人參與，被告期間曾引領群眾大叫「五大訴求，缺一不可」等政治口號，街站宣傳品亦印有反國安法及反國歌法字句。

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